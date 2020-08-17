В Ингушетии произошла атака на силовиков

"Вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными. На данный момент вся территория оцеплена", — сказал собеседник, не уточнив, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.