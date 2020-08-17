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Белоруссия в огне. Главное

В Ингушетии неизвестные напали на силовиков 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Ингушетии произошла атака на силовиков
Фото: ТАСС
Неизвестные напали на группу силовиков в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии. Произошел бой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными. На данный момент вся территория оцеплена", — сказал собеседник, не уточнив, на представителей какой силовой структуры напали неизвестные.

Другой источник в оперативных службах подтвердил ТАСС, что в районе села Галашки была слышна перестрелка.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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