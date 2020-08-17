100 человек эвакуированы: крупный пожар в Москве

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Балтийский пер., д. 6/21, корп. 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание на шестом этаже шестиэтажного здания. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями совместно с администрацией объекта из здания выведены порядка 100 человек», — пояснил сотрудник пресс-службы.