100 человек эвакуированы: крупный пожар в Москве

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Почти 100 человек эвакуированы при ликвидации пожара в здании на севере Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 3 26 минут назад
Спасатели эвакуировали порядка 100 человек в ходе тушения пожара в здании на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Балтийский пер., д. 6/21, корп. 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание на шестом этаже шестиэтажного здания. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями совместно с администрацией объекта из здания выведены порядка 100 человек», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что к настоящему времени открытое горение сбито.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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