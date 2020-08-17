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100 человек эвакуированы: в Москве загорелось здание 

Вероника Полынина и ещё 6 16 минут назад
На севере Москвы произошел пожар в шестиэтажном здании, передает агентство «Москва».
Возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного здания по адресу: 1-й Балтийский пер., д. 6/21, корп. 1, на площади 50 квадратных метров.
При ликвидации пожара спасатели эвакуировали из здания около ста человек.
В настоящее время открытое горение сбито, тушение пожара продолжается.
По данным телеграм-канала Mash, по этому адресу находится общежитие №3 Российского государственного социального университета. Mash также сообщает, что при пожаре пострадали три человека.
Как сообщал «Рамблер», 10 августа произошел взрыв на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина в Волгограде. Причиной взрыва стало воспламенения сжиженного углеводородного газа во время слива из газовоза в подземное хранилище АГЗС. Пострадали 13 человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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