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На севере Москвы произошел пожар в шестиэтажном здании, передает агентство «Москва».

Возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного здания по адресу: 1-й Балтийский пер., д. 6/21, корп. 1, на площади 50 квадратных метров.

При ликвидации пожара спасатели эвакуировали из здания около ста человек.

В настоящее время открытое горение сбито, тушение пожара продолжается.

По данным телеграм-канала Mash, по этому адресу находится общежитие №3 Российского государственного социального университета. Mash также сообщает, что при пожаре пострадали три человека.