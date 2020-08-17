Грибники пострадали при взрыве в Подмосковье

Двое мужчин собирали грибы под Клином в Подмосковье и наткнулись на некий металлический цилиндр. Один из них отбросил эту подозрительную находку в сторону, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что один из грибников получил осколочные ранения живота и других частей тела, а второму осколки попали в шею и в ногу. Обоих доставили в больницу, откуда их отпустили после оказания медицинской помощи. По информации СМИ, пострадавшими оказались сотрудники строительной фирмы. При этом уточняется, что они работали на объекте неподалеку.

Добавляется, что правоохранители проводят проверку по факту данного инцидента.