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«Убьют на зоне»: узнавшая приговор Лисовская устроила истерику 

Вероника Полынина и ещё 1 5 минут назад
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику
Фото: Instagram
Модель Анна Лисовская приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Лисовскую также обвиняли в совращении малолетней сестры экс-возлюбленного Александра Шарыго, однако доказать вину модели в суде не удалось.
С учетом времени, которое Анна Лисовская находилась в СИЗО, в колонии она проведет 6-7 месяцев.
После оглашения приговора у обвиняемой случилась истерика, она утверждала, что ее «убьют на зоне». Адвокаты Лисовской намерены обжаловать приговор.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Анна Лисовская заявила в полицию в полицию об избиении и изнасиловании бывшим бойфрендом Александром Шарыго — сыном бизнесмена Константина Шарыго. Он сдался правоохранителям и отсидел в СИЗО год, однако до суда дело не дошло. В 2018 году задержали саму Лисовскую — за совращение сестры-подростка Шарыго.
Модель якобы отправила девочке фотографию, на которой изображен половой акт, сама Лисовская все отрицала. В 2019 году Александра Шарыго задержали на границе с Белоруссией с наркотиками. Он получил три года колонии усиленного режима.
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Происшествия , Александр Шарыго , Анна Лисовская , ФСИН
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