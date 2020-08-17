«Убьют на зоне»: модель устроила истерику

Лисовскую также обвиняли в совращении малолетней сестры экс-возлюбленного Александра Шарыго , однако доказать вину модели в суде не удалось.

С учетом времени, которое Анна Лисовская находилась в СИЗО, в колонии она проведет 6-7 месяцев.

После оглашения приговора у обвиняемой случилась истерика, она утверждала, что ее «убьют на зоне». Адвокаты Лисовской намерены обжаловать приговор.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Анна Лисовская заявила в полицию в полицию об избиении и изнасиловании бывшим бойфрендом Александром Шарыго — сыном бизнесмена Константина Шарыго. Он сдался правоохранителям и отсидел в СИЗО год, однако до суда дело не дошло. В 2018 году задержали саму Лисовскую — за совращение сестры-подростка Шарыго.

Модель якобы отправила девочке фотографию, на которой изображен половой акт, сама Лисовская все отрицала. В 2019 году Александра Шарыго задержали на границе с Белоруссией с наркотиками. Он получил три года колонии усиленного режима.