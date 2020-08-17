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В Курской области в морге очнулась пациентка 

Курские известия 21 минуту назад
Россиянка ожила в морге
Фото: ТАСС
По неофициальным источникам, после случившегося женщину перевели в Курск, где она впала в кому
Необычное происшествие случилось в Горшечном в минувшую субботу. На днях в центральную районную больницу поступила женщина с болями в животе. На условиях анонимности, сотрудники рассказали, что у неё заподозрили непроходимость кишечника.

— Было решено провести ей операцию. Когда разрезали, обнаружили злокачественную опухоль и метостазы по всему кишечнику. Проходимость кишечника ей восстановили, но после операции у неё случилась клиническая смерть. Её реанимировали 30-40 минут. Эти действия признали безуспешными. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался и признаков жизни не было. Констатировали смерть. Всё это случилось ночью 14 августа. Потом её отправили в морг, — рассказывает анонимный источник.

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что она пациентка жива. В тот же день её забрали в Курск. Однако до отъезда в больницу за женщиной приехала её племянница. Родственники хотели забрать её и похоронить. Вот только радости близкие не испытали.

— В этом случае, было ощущение, что они расстроились. Они сразу же на месте подняли скандал, — говорит один из сотрудников.

Медики объясняют, что в районных больницах зачастую отсутствует дорогостоящее оборудование, которое способно зафиксировать мозговую активность. Именно такие технологии точно определяют, жив человек или мёртв. В районах смерть определяют по внешним признакам. Если сердце ударит 1 раз в минуту, то доктор это может и не услышать.

— В данном случае реаниматолог — молодая девушка уверена, что все возможные показатели измерила и не обнаружила признаков жизни. Её очень жаль, она эту ситуацию приняла очень близко к сердцу и в тот день несколько раз теряла сознания, — рассказывают сотрудники.

В больнице отметили, что 20 лет назад в Горшечном был зафиксирован случай, когда женщина умерла. Через несколько дней её привезли в церковь, чтобы отпеть, а она очнулась. Похожий случай произошёл и в Израиле, где медицину считают одной из самых передовых. И там это признали чудом Господним.
— Пока главный врач официально находится в отпуске. Что будет дальше мы не знаем. Очень переживаем за коллег, которые не хотели кому-то навредить, — объясняет анонимный источник.
Ольга Коновалова
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Комментарии 4
Происшествия , Ольга Коновалова , Курск , Курская Область
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