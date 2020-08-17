Россиянка ожила в морге

Курской области женщина после операции очнулась в морге, пишут «Курские известия».

Женщина поступила в больницу поселка Горшечное с болями в районе живота, рассказали сотрудники медучреждения. Врачи заподозрили у нее непроходимость кишечника и решили делать операцию. На операционном столе выяснилось, что у пациентки злокачественная опухоль кишечника с метастазами. После операции у женщины произошла клиническая смерть.

Реаниматолог пыталась вернуть пациентку к жизни в течение 30-40 минут, однако попытки оказались безуспешными.

«Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался и признаков жизни не было. Констатировали смерть. Все это случилось ночью 14 августа. Потом ее отправили в морг», — рассказал собеседник издания.

На следующее утро за телом приехали родственники. Тогда сотрудник морга увидел, что женщина жива. Ее перевезли на лечение в Курск.

В больнице Горшечного объяснили произошедшее отсутствием дорогостоящего современного оборудования, которое точно определяет, жив человек или мертв. По их словам, в районах смерть констатируют по внешним признакам.

По словам собеседников издания, молодая врач-реаниматолог, узнав о произошедшей ошибке, «несколько раз теряла сознание».

Как сообщал «Рамблер», в июле главврач больницы в селе Архангельское в Башкирии заперла двух медсестер в морге после контакта с больными коронавирусом.