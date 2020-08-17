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«Дыхание отсутствовало»: россиянка ожила в морге 

Вероника Полынина и ещё 1 47 минут назад
Россиянка ожила в морге
Фото: ТАСС
В Курской области женщина после операции очнулась в морге, пишут «Курские известия».
Женщина поступила в больницу поселка Горшечное с болями в районе живота, рассказали сотрудники медучреждения. Врачи заподозрили у нее непроходимость кишечника и решили делать операцию. На операционном столе выяснилось, что у пациентки злокачественная опухоль кишечника с метастазами. После операции у женщины произошла клиническая смерть.
Реаниматолог пыталась вернуть пациентку к жизни в течение 30-40 минут, однако попытки оказались безуспешными.

«Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался и признаков жизни не было. Констатировали смерть. Все это случилось ночью 14 августа. Потом ее отправили в морг», — рассказал собеседник издания.

На следующее утро за телом приехали родственники. Тогда сотрудник морга увидел, что женщина жива. Ее перевезли на лечение в Курск.
В больнице Горшечного объяснили произошедшее отсутствием дорогостоящего современного оборудования, которое точно определяет, жив человек или мертв. По их словам, в районах смерть констатируют по внешним признакам.
По словам собеседников издания, молодая врач-реаниматолог, узнав о произошедшей ошибке, «несколько раз теряла сознание».
Как сообщал «Рамблер», в июле главврач больницы в селе Архангельское в Башкирии заперла двух медсестер в морге после контакта с больными коронавирусом.
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Происшествия , Курская Область
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