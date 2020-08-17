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Белоруссия в огне. Главное

Раскрыт мотив открывшего стрельбу по рабочим в Москве 

Вероника Полынина 10 минут назад
Стали известны подробности стрельбы на улице Академика Анохина в Москве в ночь на 17 августа.
Как сообщает телеграм-канал газеты «Московский комсомолец», водитель автомобиля Toyota Land Cruiser «не сумел разминуться» со стоявшим на обочине трактором. Разозлившись из-за поцарапанного автомобиля, мужчина открыл стрельбу по двум дорожным рабочим. Один из них скончался, второй доставлен в больницу.
По данным телеграм-канала Life Shot, Land Cruiser был припаркован. Водитель подошел к машине, заметив на ней царапину, решил, что ее повредили дорожные рабочие, производящие замену бордюрного камня.
Один убит, есть раненые: стрельба в Москве
Правоохранители уже установили личность стрелявшего: по данным Life, им оказался 45-летний Адлан Гаербеков. Ранее он был судим за хулиганство и кражу. Преступника разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».
Ранее «Рамблер» писал, что ссора дачников из-за забора в Сосновом бору Ленинградской области закончилась стрельбой из травматического пистолета. Один из соседей получил ранение в шею.
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Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Москва
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