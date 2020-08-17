Стали известны подробности стрельбы на улице Академика Анохина в Москве в ночь на 17 августа.

Как сообщает телеграм-канал газеты «Московский комсомолец», водитель автомобиля Toyota Land Cruiser «не сумел разминуться» со стоявшим на обочине трактором. Разозлившись из-за поцарапанного автомобиля, мужчина открыл стрельбу по двум дорожным рабочим. Один из них скончался, второй доставлен в больницу.

По данным телеграм-канала Life Shot, Land Cruiser был припаркован. Водитель подошел к машине, заметив на ней царапину, решил, что ее повредили дорожные рабочие, производящие замену бордюрного камня.

Правоохранители уже установили личность стрелявшего: по данным Life, им оказался 45-летний Адлан Гаербеков. Ранее он был судим за хулиганство и кражу. Преступника разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

Ранее «Рамблер» писал, что ссора дачников из-за забора в Сосновом бору Ленинградской области закончилась стрельбой из травматического пистолета. Один из соседей получил ранение в шею.