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Появились подробности расстрела рабочих москвичом из-за поцарапанной машины 

Lenta.ru 22 минуты назад
Журналистам стали известны подробности расстрела дорожных рабочих водителем автомобиля в Москве. Они опубликованы в Telegram-канале «Московского комсомольца».
В публикации сказано, что полицейские установили личность стрелка — им оказался уроженец Дагестана по имени Магомед. По предварительным данным, он проезжал на Toyota Land Cruiser по улице Академика Анохина, не смог вписаться в поворот, и машина столкнулась с трактором, который в момент ДТП стоял пустой.

«Поскольку на технику разбираться бесполезно, наш психопат предпочел вызвать на разборки бригаду дорожных рабочих», — написал автор поста.

Издание опубликовало фото с места инцидента. На нем видно, как человек лежит на скамейке у подъезда жилого дома, рядом с ним стоят работник скорой помощи и носилки. На асфальте видны пятна крови. В канале уточняется, что этот раненый мужчина выжил, а его напарник погиб.
Один убит, есть раненые: стрельба в Москве
Происшествие случилось ночью в понедельник, 17 августа. Москвич начал стрелять из пистолета по укладывавшим асфальт дорожным рабочим, когда поцарапал свою машину о трактор. В результате один человек умер, второй ранен. Водитель скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
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Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Москва , Республика Дагестан
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