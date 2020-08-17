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Руководитель банка похитил 1 млрд рублей в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Руководитель банка похитил 1 млрд рублей в Москве
Фото: ТАСС
Один из руководителей московского банка, разработав схему хищений из кредитного учреждения, вывел с помощью коллег около 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств коммерческого банка под видом выдачи невозвратных кредитов в размере более миллиарда рублей, проведено 27 обысков. Задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка», — передает ТАСС слова Волк.

По версии следствия, он вместе с другими работниками банка и руководителями подконтрольных организаций в 2014-2016 годах организовал хищение денег путем выдачи невозвратных кредитов.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключен под стражу.
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Происшествия , Другое , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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