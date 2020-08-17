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Суд в Москве приговорил киноактера Сынгаевского к 5 годам за хищение со счетов умерших 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Российского актера осудили за «мертвые души»
Фото: фильм «Железные игры»
Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам и штрафу в 1 млн рублей актера Владимира Сынгаевского, создавшего банду для хищения денег со счетов умерших людей.

"По материалам Бутырской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сынгаевского к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", — сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Он осужден за четыре эпизода мошенничества и покушения на мошенничество. В июле 2018 года участники организованной группы, в которую входил 63-летний Владимир Сынгаевский, сделали поддельное замечание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру на улице Милашенкова. Завещание было предоставлено нотариусу, и соучастник приобрел право на наследство. Аналогичным способом фигуранты похитили две квартиры на улицах Аргуновская и Полярная.
Кроме того, в мае 2019 года Сынгаевский совместно с соучастниками по поддельному паспорту на имя умершего в феврале 2019 года мужчины оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения его денежными вкладами. По доверенности они сняли со счета более 2 млн рублей. В июне прошлого года фигуранты, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года москвича, пытались похитить свыше 1 млн рублей. Но банковский счет умершего был закрыт, а деньги уже сняты. В общей сложности сумма похищенного превысила 19 млн рублей. В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
Владимир Сынгаевский снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых "Д"Артаньян и три мушкетера", "Покровские ворота". Он также сыграл главную роль в фильме "Железные игры", который вышел на экраны в 1979 году.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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