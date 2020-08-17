Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро

На станции столичного метро «Курская» полицейский спас упавшего на рельсы мужчину. Патрулировавший станцию в субботу вечером старший сержант полиции заметил, как один из пассажиров подземки приблизился к краю платформы, а затем упал на рельсы, потеряв равновесие.

Правоохранитель немедленно отреагировал на произошедшее. Он остановил приближающийся поезд, подав знак машинисту, после чего за плечи вытащил мужчину на платформу. Напарник вызвал наряд скорой помощи.

Как выяснилось позднее, упавший под поезд мужчина не был пьян. Все случилось из-за того, что он несколько дней не спал и в какой-то момент, стоя на платформе, почувствовал себя плохо.