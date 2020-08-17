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«К гибели „Курска“ причастна иностранная субмарина» 

Мария Иванова 1 час назад
Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что к гибели подлодки «Курск» причастна иностранная субмарина. Об этом он рассказал в фильме «Курск. Десять дней, которые потрясли мир», фильм опубликован на сайте «России 1».
Как сообщал «Рамблер», атомная подлодка «Курск» затонула во время учений, проходивших в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все находившиеся на борту «Курска» 118 человек погибли.
Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стала торпеда, взорвавшаяся на борту во время подготовки к условной атаке.
Названа причина, помешавшая спасти «Курск»
По словам Попова, во время спасательной операции «по стукам и некоторым другим визуальным элементам» сначала была обнаружена другая подлодка. По его оценке, она также пострадала. Он подчеркнул, что сигнал SOS передавался автоматически, это не характерно для отечественной субмарины.

«Мы туда пришли, кое-что увидели с лодки выпущенное, но потом убранное. По нашему предположению, этот радиобуй был для передачи, видимо, сигнала», — заявил он.

Бывший командующий заявил, что «Курск» был найден неподалеку.
По словам Попова, он «глубоко убежден», что именно столкновение с другой подлодкой спровоцировало катастрофу на «Курске».
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Происшествия , Видео , Вячеслав Попов , Курск
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