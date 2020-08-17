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Предполагаемый закладчик попытался отобрать пистолет у росгвардейца в Москве 

Мослента и ещё 1 59 минут назад
Белорус попытался отобрать пистолет у росгвардейца в Москве
Фото: РИА Новости
Росгвардейцы задержали двух подозрительных мужчин, копающихся в земле в центре Москвы. Один из них попытался отобрать табельное оружие сотрудника службы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент случился 16 августа, на улице Новослободская. Бойцы Росгвардии подошли к неизвестным, которые, предположительно, хотели оставить закладки с наркотиками. Их попросили предъявить документы. Один из мужчин ухватился за кожаный чехол для пистолета росгвардейца и попытался сбежать. На требования остановиться он не отреагировал, и сотрудник сделал предупредительный выстрел вверх, после чего задержал гражданина. Его напарник все это время оставался на месте.
Место происшествия обошли кинолог со служебной собакой, наркотических средств не обнаружили. Информацию сейчас проверяют следователи и полицейские. Известно, что задержанные мужчины 1991 и 1993 годов рождения приехали из Белоруссии.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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