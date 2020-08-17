Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии 

Сирии на пути следования российских военных произошел взрыв. Инцидент во время совместного патрулирования российско-турецких военнослужащих в провинции Идлиб , попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Источник сообщает, что в результате взрыва самодельного устройства был задет турецкий бронеавтомобиль MRAP Kirpi.

В июле террорист-смертник атаковал российско-турецкий конвой. Самодельная бомба взорвалась прямо под бронеавтомобилем российских военнослужащих, трое из них пострадали. Для оказания медицинской помощи они были эвакуированы.