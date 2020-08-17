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В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа 

РИА Новости и ещё 1 39 минут назад
В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в том, что сбросили женщину с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские задержали граждан, которые причастны к падению женщины из окна", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию пришло сообщение о том, что на Вишерской улице в поселке Шушары мужчина выбросил с общего балкона на третьем этаже женщину. Пострадавшую возрастом 38 лет госпитализировали.

"По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое граждан 1988, 1993 и 2000 года рождения", — сказано в сообщении.

Один из задержанных оказался гражданином одного из сопредельных государств, он въехал в Россию по новому паспорту с измененными именем и фамилией. По данным полиции, ранее ему уже был запрещен въезд в страну.
Составлены административные протоколы, обстоятельства инцидента уточняются.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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