В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа 

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в том, что сбросили женщину с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"Полицейские задержали граждан, которые причастны к падению женщины из окна", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию пришло сообщение о том, что на Вишерской улице в поселке Шушары мужчина выбросил с общего балкона на третьем этаже женщину. Пострадавшую возрастом 38 лет госпитализировали.

"По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое граждан 1988, 1993 и 2000 года рождения", — сказано в сообщении.

Один из задержанных оказался гражданином одного из сопредельных государств, он въехал в Россию по новому паспорту с измененными именем и фамилией. По данным полиции, ранее ему уже был запрещен въезд в страну.

Составлены административные протоколы, обстоятельства инцидента уточняются.