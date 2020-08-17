Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода

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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео задержания облившего кислотой замглавы завода 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Мужчину, облившего кислотой замдиректора подмосковного хлебзавода, и его сообщника задержала полиция. Нападение на заместителя главы ивантеевского предприятия Светлану Войнову было совершено в начале августа у торгового центра города Пушкино. На парковке ТЦ нападавший плеснул в нее кислотой.
Исполнителем преступления оказался 33-летний житель Челябинска, а его сообщником 34-летний из Королева. Известно также, что подельники следили за женщиной на протяжении двух недель. Заказчики преступления сейчас устанавливаются.
Происшествия , Видео
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