Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода

Мужчину, облившего кислотой замдиректора подмосковного хлебзавода, и его сообщника задержала полиция. Нападение на заместителя главы ивантеевского предприятия Светлану Войнову было совершено в начале августа у торгового центра города Пушкино. На парковке ТЦ нападавший плеснул в нее кислотой.

Исполнителем преступления оказался 33-летний житель Челябинска, а его сообщником 34-летний из Королева. Известно также, что подельники следили за женщиной на протяжении двух недель. Заказчики преступления сейчас устанавливаются.