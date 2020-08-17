В деле Голунова появились неустановленные лица

Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц в рамках расследования по подброшенным журналисту Ивану Голунову наркотикам, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин

Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что СК завершил расследование дела против пяти бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили Голунову наркотики.

"Завершили с Иваном Голуновым ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело", — сказал Бадамшин.

Защитник сравнил "секретную" часть дела с "увлекательной книгой" и пообещал интересный процесс в суде.

По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов , Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в применении физической силы к журналисту.

О возможном поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".

Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.