Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Дело о подброшенных Голунову наркотиках выделили в отдельное производство 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
В деле Голунова появились неустановленные лица
Фото: РИА Новости
Следствие выделило в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц в рамках расследования по подброшенным журналисту Ивану Голунову наркотикам, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что СК завершил расследование дела против пяти бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили Голунову наркотики.

"Завершили с Иваном Голуновым ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело", — сказал Бадамшин.

Защитник сравнил "секретную" часть дела с "увлекательной книгой" и пообещал интересный процесс в суде.
По уголовному делу проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в применении физической силы к журналисту.
О возможном поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда Москвы следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Последние новости
Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Денис Коновалов , Сергей Бадамшин , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение