Адвокат Ефремова обратился к суду с новым требованием

Все новости на карте

Сегодня, 17 августа, Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Михаила Ефремова , который просит разрешить актеру прогулки. Напомним, в настоящее время Ефремов, совершивший смертельное ДТП, находится под домашним арестом.

Как уточняет ТАСС, правозащитник пытается добиться разрешения на прогулки длительностью час в день.