Адвокат Ефремова обратился к суду с новым требованием

Сегодня, 17 августа, Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Михаила Ефремова, который просит разрешить актеру прогулки. Напомним, в настоящее время Ефремов, совершивший смертельное ДТП, находится под домашним арестом.
Как уточняет ТАСС, правозащитник пытается добиться разрешения на прогулки длительностью час в день.
Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову понадобилась неотложная медицинская помощь, когда он прибыл в здание Пресненского суда Москвы на очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Позже стало известно, что он был помещён в реанимацию с диагнозом инсульт. Однако в Сети некоторые россияне предположили, что все это обман. Из-за чего адвокат актера Эльман Пашаев назвал их "моральными уродами".