Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Адвокат попросил суд разрешить Михаилу Ефремову выходить на прогулки 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Адвокат Ефремова обратился к суду с новым требованием
Фото: ТАСС
Сегодня, 17 августа, Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвоката Михаила Ефремова, который просит разрешить актеру прогулки. Напомним, в настоящее время Ефремов, совершивший смертельное ДТП, находится под домашним арестом.
Раскрыт диагноз Ефремова
Как уточняет ТАСС, правозащитник пытается добиться разрешения на прогулки длительностью час в день.
Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову понадобилась неотложная медицинская помощь, когда он прибыл в здание Пресненского суда Москвы на очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Позже стало известно, что он был помещён в реанимацию с диагнозом инсульт. Однако в Сети некоторые россияне предположили, что все это обман. Из-за чего адвокат актера Эльман Пашаев назвал их "моральными уродами".
Свободная пресса: последние новости
Протестующих вытеснили из центра Минска Протестующих вытеснили из центра Минска Из дома московской пенсионерки похитили сейф с 16 млн руб. Из дома московской пенсионерки похитили сейф с 16 млн руб. «Творят что хотят» «Творят что хотят»
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Из Польши с ненавистью»: на Россию готовится атака
«Из Польши с ненавистью»: на Россию готовится атака
Видео
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение