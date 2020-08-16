Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Несчастный случай или заказное убийство? 

Аргументы Недели 1 час назад
«Меня давят и прессуют»
Фото: Facebook Айсултана Назарбаева
«Вначале отец, а потом уже и сын», — заявляют встревоженные пользователи казахских соцсетей. В 2015 году в тюремной камере скончался отец внука Назарбаева, Ракат Алиев. Он занимал ответственные посты в Казахстане, включая и должность первого заместителя председателя Комитета Национальной Безопасности (аналога КГБ). В 2007 году его обвинили в бандитизме и похищении одного из бывших деятелей Нурбанка Абильмажина Гилимова.
Алиеву пришлось срочно бежать в Австрию, где он получил политическое убежище. Однако потом по запросу самого Назарбаева Раката арестовали и перенаправили в Казахстан. Там он находился в камере вплоть до своей загадочной смерти. Вокруг его кончины строилось масса разных слухов.
Теперь же судьбу отца постиг и сын. Дарига Назарбаева уже подтвердила смерть Айсултана, внука первого президента Казахстана. Айсултан был совсем молодым человеком, не достигнувший 30-летнего возраста. Он целый год прослужил в Разведывательной службе своей страны, вероятно получив сведения обо всех тайнах родственников. Известно, что в последние годы Айсултан выступал против режима своего дедушки и серьёзно рассорился с роднёй. С 2016 года внук Нурсултана сообщал, что находится в прессинге, и что в семье ему не доверяют. В феврале 2020 года он якобы просил у Великобритании убежища, заявляя, что на него открыт «сезон охоты» со стороны влиятельных родственников. «Я прошу у вас политического убежища», — написал тогда Айсултан на своей главной странице в соцсети.

«Меня давят и прессуют. Я вынужден пойти на эти кардинальные меры. Пора людям узнать настоящую правду».

Также он говорил про то, что ведает информацией о чудовищном разворовывании экономики Казахстана со стороны семьи Назарбаевых.
16 августа Айсултан таинственным образом скончался в Лондоне. Его смерть подозрительно напоминает отцовскую. Такая же загадочная и окутанная тайнами. По официальным данным, внук первого президента Казахстана умер от внезапной остановки сердца. По неофициальным сведениям, он вероятно был убит по заказу собственной родни. Мать Айсултана сообщила о «невосполнимой утрате» и заявила, что скорбит из-за гибели сына.
Аргументы Недели: последние новости
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство годовалой девочки В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство годовалой девочки Муж Легкоступовой прокомментировал информацию о ее травме головы и коме Муж Легкоступовой прокомментировал информацию о ее травме головы и коме
Комментарии
Происшествия , Дарига Назарбаева , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
В центре Минска начались столкновения
В центре Минска начались столкновения
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение