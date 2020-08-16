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Белоруссия в огне. Главное

МВД Белоруссии сообщило о взрыве в Минске 

Майк Габриелян 58 минут назад
В Минске прогремел взрыв
Фото: Reuters
В Минске рядом с универмагом «Беларусь» неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Об инциденте, произошедшем накануне около 17:00, сообщает МВД Белоруссии.
Женщина-очевидец рассказала прибывшим полицейским, что видела во время взрыва подозрительную компанию из двух мужчин и женщины. Они убежали в прилегающие дворы. Свидетельница села в патрульную машину, чтобы помочь полиции найти подозреваемых.
Вскоре в одном из дворов патрульные заметили двух сбежавших мужчин. Их опознала женщина-свидетельница.
При задержании полицейские встретили сопротивление со стороны "минеров".

«Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — говорится в сообщении МВД.

Вскоре задержали и женщину из компании «взрывателей». Ее помогли нейтрализовать проходящие мимо молодые люди.
Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован.
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Происшествия , Белоруссия в огне , МВД , Минск
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