В Минске прогремел взрыв

Минске рядом с универмагом «Беларусь» неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство. Об инциденте, произошедшем накануне около 17:00, сообщает МВД Белоруссии

Женщина-очевидец рассказала прибывшим полицейским, что видела во время взрыва подозрительную компанию из двух мужчин и женщины. Они убежали в прилегающие дворы. Свидетельница села в патрульную машину, чтобы помочь полиции найти подозреваемых.

Вскоре в одном из дворов патрульные заметили двух сбежавших мужчин. Их опознала женщина-свидетельница.

При задержании полицейские встретили сопротивление со стороны "минеров".

«Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — говорится в сообщении МВД.

Вскоре задержали и женщину из компании «взрывателей». Ее помогли нейтрализовать проходящие мимо молодые люди.

Пострадавший сотрудник милиции госпитализирован.