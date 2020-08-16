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Москвич с криком «Коронавируса нет!» разгромил клинику для тестов на COVID-19 

Майк Габриелян 14 минут назад
Москвич с криком «Коронавируса нет!» разгромил клинику
Фото: скрин видео
В Москве ковид-диссидент разгромил клинику, где делают тесты на коронавирус. Об инциденте сообщает Mash.
Загорелый мужчина в кожаной куртке ворвался в лабораторию «Гемотест», где стояла очередь желающих пройти тест. Он растолкал толпу и, выкрикивая фразу «Коронавируса нет», начал крушить помещения медиков. Больше всего досталось процедурному кабинету.
Незваный гость прекратил дебош, но принялся угрожать медикам и клиентам:

«Если я вернусь, и вы тут ещё будете стоять, я вас поубиваю».

В итоге клинику закрыли, полиция начала поиски дебошира, которому грозит разу несколько статей УК — причинение ущерба, угроза убийством, хулиганство.
Ранее «Рамблер» сообщал, что треть граждан страны можно назвать ковид-диссидентами — людьми, не верящими в опасность заболевания. Такой вывод сделали эксперты Высшей школы экономики, которые провели опрос среди населения.
Происшествия , ВШЭ , Москва
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