Москвич с криком «Коронавируса нет!» разгромил клинику

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Москве ковид-диссидент разгромил клинику, где делают тесты на коронавирус. Об инциденте сообщает Mash

Загорелый мужчина в кожаной куртке ворвался в лабораторию «Гемотест», где стояла очередь желающих пройти тест. Он растолкал толпу и, выкрикивая фразу «Коронавируса нет», начал крушить помещения медиков. Больше всего досталось процедурному кабинету.

Незваный гость прекратил дебош, но принялся угрожать медикам и клиентам:

«Если я вернусь, и вы тут ещё будете стоять, я вас поубиваю».

В итоге клинику закрыли, полиция начала поиски дебошира, которому грозит разу несколько статей УК — причинение ущерба, угроза убийством, хулиганство.