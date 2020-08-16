Дети подсмотрели за соседом и увидели изнасилование

Изнасиловавший собаку турок отделался штрафом. Зоофила поймали с поличным соседские дети.
Ребятня хотела посмотреть на собачку, которую постоянно приводил к себе соседский турок. Поздно вечером они собрались у его дома, чтобы понаблюдать за животным. Дети подкрались к дыре в стене и обнаружили, что мужчина совершает странные действия с собакой, передает Федеральное агентство новостей.
Детвора засняла происходящее на видео и показала родителям. Взрослые были возмущены тем, что они живут рядом с зоофилом, а их детям приходится наблюдать подобное. Местные жители настроились решительно против своего соседа. Они заявили в полицию.
Прокуратура лишь выписала штраф мужчине за изнасилование животного. Собаку поместили в приют, в котором за ней присматривают ветеринары.