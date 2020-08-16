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Зоофил получил штраф за изнасилование собаки в Турции 

Слово и Дело 37 минут назад
Дети подсмотрели за соседом и увидели изнасилование
Фото: Reuters
Изнасиловавший собаку турок отделался штрафом. Зоофила поймали с поличным соседские дети.
Ребятня хотела посмотреть на собачку, которую постоянно приводил к себе соседский турок. Поздно вечером они собрались у его дома, чтобы понаблюдать за животным. Дети подкрались к дыре в стене и обнаружили, что мужчина совершает странные действия с собакой, передает Федеральное агентство новостей.
Детвора засняла происходящее на видео и показала родителям. Взрослые были возмущены тем, что они живут рядом с зоофилом, а их детям приходится наблюдать подобное. Местные жители настроились решительно против своего соседа. Они заявили в полицию.
Прокуратура лишь выписала штраф мужчине за изнасилование животного. Собаку поместили в приют, в котором за ней присматривают ветеринары.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА ФАН , Турция
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