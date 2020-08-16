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Террористы захватили отель с африканскими чиновниками и знаменитостями 

Lenta.ru и ещё 13 57 минут назад
Террористы захватили отель с чиновниками и звездами
Фото: Reuters
Террористы атаковали отель в столице Сомали городе Могадишо. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает Somali Guardian.
По данным издания, боевики подорвали заминированный автомобиль на территории отеля Elite hotel в районе популярного пляжа Лидо, после чего ворвались в здание и открыли стрельбу. В настоящее время они забаррикадировались на верхних этажах захваченного отеля, откуда ведут стрельбу по прибывшим на место военным.
Как отмечается, в результате нападения погибли как минимум 10 человек, еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом, пишет Somali Guardian, в здании во время атаки находились государственные чиновники и знаменитости. В числе погибших оказался, в частности, директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди, в числе пострадавших — министр общественных работ Ахмед Вашингтон и известная в африканской стране певица Фаиза Бела.
Предположительно, ответственность за нападение на отель лежит на боевиках из радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».
«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.
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Происшествия , Пожары , Аш-Шабаб , Аль-Каида , Могадишо , Сомали
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