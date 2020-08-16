«Жду в постели»: учительница совратила школьника 

Австралийскую учительницу обвинили в сексе с 14-летним школьником. Следователи полагают, что развратница предавалась утехам с несовершеннолетним в парке Сиднея, передает Daily Mail.
Следователи узнали о сексе учительницы с подростком после просмотра записей уличных видеокамер. На кадрах женщина за рулем отвозит мальчика к парку. Затем они долго сидят в машине вдвоём.
Полиция также изучила переписку учительницы со школьником. Оказалось, что педагог отправляла ему нескромные фото из постели со словами «Я жду».
Учительница отрицает вину. Ее арестовали на месяц, а затем выпустили под залог.
Ранее «Рамблер» сообщал, что помощницу школьного учителя из Техаса арестовали по подозрению в сексуальной связи с тремя старшеклассниками.