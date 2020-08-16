У пенсионерки украли сейф с 16 миллионами рублей

В Москве неизвестные похитили у пенсионерки сейф, в котором находилось почти 16 миллионов рублей. Об этом в воскресение, 16 августа, сообщает ТАСС

По данным агентства, 15 августа в полицию поступило заявление от пожилой россиянки, рассказавшей, что у нее пропал сейф с деньгами. Прибывшие в квартиру на улице Родионовская силовики выяснили, что злоумышленники смогли отжать окно при помощи монтировки и проникнуть в помещение. Их целью был сейф с деньгами, который они забрали с собой.

Через некоторое время украденное хранилище с деньгами удалось обнаружить на улице Воротынская. Деньги не пропали. По-видимому, воры не смогли вскрыть сейф и вынуждены были его оставить. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере»).

14 марта 2018 года сообщалось, что из квартиры московской пенсионерки на улице Кравченко украли драгоценности на сумму в три миллиона рублей.