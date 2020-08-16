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Державший вниз головой младенца отец объяснил свои действия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мужчина, который держал маленького ребенка вниз головой, заявил, что у него есть свои представления о воспитании детей. Видео его допроса опубликовало в субботу, 15 августа, РЕН ТВ.
Ранее в Сети появилось видео из Сочи, на котором мужчина держит маленькую девочку за ноги вниз головой, качает ребенка, посвистывая при этом. Правоохранители начали проверку.
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Родителями младенца оказались 27-летняя женщина из Белгорода и 35-летний мужчина из Москвы. Они приехали в Сочи рожать ребенка, после чего начали путешествовать по побережью. На момент встречи с полицейскими семья находилась в палатке в лесу. Отец ребенка пояснил правоохранителям, что у него есть свое мнение по поводу обращения с ребенком. Он сравнил детей с обезьянами.

— Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, то это очень подвижные существа. Мы же живем в дарвинистической системе, которая говорит, что мы произошли оттуда. Соответственно, я считаю, что активность нужно ребенку давать с детства. Давать ему ползать и быть немножечко на шарнирах, — заявил отец.

Он уверен, такое обращение с ребенком правильно развивает костный аппарат и связки младенца.
Напомним, генеральному прокурору России Игорю Краснову направили письмо с просьбой проверить видео из Сочи, на котором мужчина держит маленькую девочку за ноги вниз головой.
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Происшествия , Видео , Игорь Краснов , РЕН ТВ
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