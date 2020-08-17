Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в причинении телесных повреждений женщине в Пушкино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.
Как рассказала собеседница агентства, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Пушкинское» вместе с коллегами из МВД России по Челябинской области задержали двоих ранее судимых уроженцев Республики Башкортостан в возрасте 34 и 32 лет, подозреваемых в причинении телесных повреждений женщине у одного из гипермаркетов в Пушкино.
«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправного деяния полицейскими установлены, один из них задержан по месту проживания — подмосковном Королеве, другой — в Челябинской области и доставлен самолетом на территорию московского региона. Судом фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Татьяна Петрова.
Сотрудники МВД выяснили, что один злоумышленник следил за женщиной в магазине, а другой ждал ее у машины. Когда потерпевшая подошла к своему автомобилю, поджидавший злодей облил ее, предположительно, кислотой. Затем злоумышленники уехали на арендованной иномарке. Женщину госпитализировали с химическими ожогами.
Ранее Петрова сообщила Агентству «Москва», что полиция возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений женщине на парковке гипермаркета в Пушкино. СМИ сообщили, что женщину облили серной кислотой. Пострадавшая является заместителем директора хлебозавода в Ивантеевке.