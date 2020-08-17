«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправного деяния полицейскими установлены, один из них задержан по месту проживания — подмосковном Королеве, другой — в Челябинской области и доставлен самолетом на территорию московского региона. Судом фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Татьяна Петрова .

Сотрудники МВД выяснили, что один злоумышленник следил за женщиной в магазине, а другой ждал ее у машины. Когда потерпевшая подошла к своему автомобилю, поджидавший злодей облил ее, предположительно, кислотой. Затем злоумышленники уехали на арендованной иномарке. Женщину госпитализировали с химическими ожогами.