Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Кислоту на лицо: двое мужчин изуродовали россиянку 

Павел Тиунов и ещё 8 42 минуты назад
Полицейские задержали рецидивиста, который около одного из торговых центров в Пушкино, плеснул серной кислотой в лицо заместителю директора Ивантеевского хлебокомбината Светлане Войновой. Арестован также его сообщник, поджидавший вероятного преступника в машине, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеГУ МВД России по Московской области.
Правоохранители опубликовали видео с уличных камер наблюдения, на которых запечатлен момент преступления. На кадрах видно, что Войнова после шопинга в торговом центре «Глобус» вышла на парковку к своему автомобилю. В этот момент к ней подбежал злоумышленник, плеснул кислотой в лицо, затем скрылся с места инцидента. Нападавший, по словам полицейских, уехал вместе с сообщником на «каршеринговом» автомобиле.
О преступлении стало известно 4 августа. Спустя почти две недели оперативники рапортовали о задержании подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 32-ух и 34-ёх лет из Башкирии. Один из них был задержан в Челябинской области, другой — в подмосковном Королёве.
Примечательно, что мужчина, сидевший за рулем арендованной иномарки на оперативном видео причастность к преступлению отрицает. Он уверяет, что взял машину напрокат для собственных нужд, а товарища просто подвез по его просьбе. Оба подозреваемых результатов расследования будут дожидаться в следственном изоляторе.
Как сообщал «Рамблер», в результате преступления Светлана Войнова получила сильные ожоги лица, головы и груди. Дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Комментарии 16
Происшествия , Видео , Криминал , МВД , ФСИН , Пушкино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Видео
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение