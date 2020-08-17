Полицейские задержали рецидивиста, который около одного из торговых центров в Пушкино , плеснул серной кислотой в лицо заместителю директора Ивантеевского хлебокомбината Светлане Войновой. Арестован также его сообщник, поджидавший вероятного преступника в машине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители опубликовали видео с уличных камер наблюдения, на которых запечатлен момент преступления. На кадрах видно, что Войнова после шопинга в торговом центре «Глобус» вышла на парковку к своему автомобилю. В этот момент к ней подбежал злоумышленник, плеснул кислотой в лицо, затем скрылся с места инцидента. Нападавший, по словам полицейских, уехал вместе с сообщником на «каршеринговом» автомобиле.

О преступлении стало известно 4 августа. Спустя почти две недели оперативники рапортовали о задержании подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 32-ух и 34-ёх лет из Башкирии. Один из них был задержан в Челябинской области, другой — в подмосковном Королёве.

Примечательно, что мужчина, сидевший за рулем арендованной иномарки на оперативном видео причастность к преступлению отрицает. Он уверяет, что взял машину напрокат для собственных нужд, а товарища просто подвез по его просьбе. Оба подозреваемых результатов расследования будут дожидаться в следственном изоляторе

Как сообщал «Рамблер», в результате преступления Светлана Войнова получила сильные ожоги лица, головы и груди. Дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».