Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности 

Евпатории произошла массовая драка четырех охранников рынка с чеченцами. Об инциденте сообщает издание «Подъём» со ссылкой на участника конфликта.

По его словам, один из гостей города решил справить нужду на рынке.

«Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать», — рассказал он.

По его словам, один из нападавших залез на забор, но не мог слезть. В итоге он упал в яму археологических раскопок античного городища Керкенитиды. Молодой человек благополучно вылез из ямы и скрылся.