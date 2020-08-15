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Белоруссия в огне. Главное

Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности 

Майк Габриелян 1 час назад
Массовая драка в Евпатории: шокирующие подробности
Фото: Телеграм-канал "Подъем"
В Евпатории произошла массовая драка четырех охранников рынка с чеченцами. Об инциденте сообщает издание «Подъём» со ссылкой на участника конфликта.
По его словам, один из гостей города решил справить нужду на рынке.

«Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать», — рассказал он.

По его словам, один из нападавших залез на забор, но не мог слезть. В итоге он упал в яму археологических раскопок античного городища Керкенитиды. Молодой человек благополучно вылез из ямы и скрылся.
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Происшествия , МВД , Евпатория
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