Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Казалось, только что Михаила Ефремова увезли в больницу буквально из зала суда.

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И вот он уже выписан, и дома. Возможна ли такая сверхкороткая госпитализация при таком серьезном диагнозе как инсульт?

сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвилисердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ прокомментировал 360tv.ru эту ситуацию.

По мнению специалиста, каждый случай и каждый пациент уникальны, и выписка зависит от многих факторов.

Случай быстрой выписки больного с инсультом нетривиален, но такое может быть.

«Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение», - сказал врач.

То есть, если инсульт был тяжелый, пациент может пролежать в стационаре и месяц.

Если же течение болезни легкое и суженная артерия смогла восстановиться, то человека могут быстро выписать.

Однако, по словам специалиста, все равно ему будет необходим врачебный контроль, поскольку могут проявиться последствия, которые потребуют лечения.

Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов прибыл на заседание суда 11 августа с помощью судебных приставов, которые поддерживали его под руки.

Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу.

Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь».

В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках.