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Белоруссия в огне. Главное

Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми 

РИА Новости и ещё 35 2 часа назад
Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми
Фото: РИА Новости
Обрушение на шахте "Воргашорская" в Коми, где погибло четыре человека, предварительно произошло из-за нарушения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь".
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в субботу на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. Позже "Воркутауголь" сообщила, что во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, в результате четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.

"Ведется расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности", — говорится в сообщении.

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Происшествия , Воркутауголь , МЧС , Республика Коми
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