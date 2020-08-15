Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми 

Обрушение на шахте "Воргашорская" в Коми, где погибло четыре человека, предварительно произошло из-за нарушения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь".
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в субботу на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. Позже "Воркутауголь" сообщила, что во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, в результате четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.
"Ведется расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности", — говорится в сообщении.