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Белоруссия в огне. Главное

Росгвардия разогнала защитников шихана в Башкирии газом и гранатами 

Lenta.ru 21 минуту назад
Конфликт на Куштау: Росгвардия применила гранаты и газ
Фото: ТАСС
Сотрудники Росгвардии разогнали защитников шихана Куштау в Башкирии, которые разбили здесь лагерь несколько дней назад. По сообщению Rroufu.ru, силовики использовали дубинки, газ и светошумовые гранаты.
Источник пишет, что между активистами и росгвардейцами произошло «жесткое столкновение». Кроме того, в противостоянии участвовали «титушки» (обобщенное название народных дружинников, активистов, боевиков выступавших на стороне властей во время событий на Майдане — прим. «Ленты.ру»), которых якобы привел глава местного района Азамат Абдрахманов.
В Telegram-канале «Куштау-online», который ведут активисты, также сообщается о столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов. Авторы пишут, что на территорию лагеря прибыл ОМОН, сотрудники ЧОПа Башкирской содовой компании (БСК), а также спецтехника. Лагерь защитников Куштау был разгромлен. Также известно, что многих активистов задержали. Отмечается, что, несмотря на это, количество протестующих растет.
Куштау — шихан в Башкирии, расположенный рядом со Стерлитамаком. Он был отдан под разработку БСК в 2019 году по решению правительства республики. Местные жители на протяжении нескольких месяцев выступают против проведения работ на шихане. Экоактивисты предполагают, что это нанесет вред экологии.
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Происшествия , Общество , Росгвардия , АО "Каустик" , МВД , Lenta.ru , Башкортостан
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