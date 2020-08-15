Конфликт на Куштау: Росгвардия применила гранаты и газ

Сотрудники Росгвардии разогнали защитников шихана Куштау в Башкирии, которые разбили здесь лагерь несколько дней назад. По сообщению Rroufu.ru, силовики использовали дубинки, газ и светошумовые гранаты.

Источник пишет, что между активистами и росгвардейцами произошло «жесткое столкновение». Кроме того, в противостоянии участвовали «титушки» (обобщенное название народных дружинников, активистов, боевиков выступавших на стороне властей во время событий на Майдане — прим. «Ленты.ру»), которых якобы привел глава местного района Азамат Абдрахманов.

В Telegram-канале «Куштау-online», который ведут активисты, также сообщается о столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов. Авторы пишут, что на территорию лагеря прибыл ОМОН, сотрудники ЧОПа Башкирской содовой компании (БСК), а также спецтехника. Лагерь защитников Куштау был разгромлен. Также известно, что многих активистов задержали. Отмечается, что, несмотря на это, количество протестующих растет.

Куштау — шихан в Башкирии, расположенный рядом со Стерлитамаком. Он был отдан под разработку БСК в 2019 году по решению правительства республики. Местные жители на протяжении нескольких месяцев выступают против проведения работ на шихане. Экоактивисты предполагают, что это нанесет вред экологии.