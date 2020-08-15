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У размахивавшего двухмесячным младенцем россиянина захотели отобрать ребенка 

Lenta.ru и ещё 11 45 минут назад
У россиянина, который размахивал младенцем и снял это на видео, захотели отобрать ребенка. Его доставили в отдел полиции в Сочи, сейчас решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT» со ссылкой на источник в МВД.
Уточняется, что отец вместе с новорожденной дочкой и женой жил в палатке в лесу в урочище Ажек.
Как сообщил каналу знакомый отца, у мужчины могут быть проблемы с психикой.

«Игорь парень хороший очень. Доброй души человек, насколько я могу его знать. Немного, правда, "не от мира сего", как и его жена. Знаю, что у него до этого были жена и ребёнок. Она нашла мужика поперспективнее. Квартиру и прочее оставил им».

Знакомый добавил, что, возможно, мужчине нужна психологическая или медицинская помощь. Также он рассказал, что тот снял видео «ради хайпа».
Россиянин жестоко поиздевался над младенцем
Ранее Следственный комитет по Краснодарскому краю заинтересовался случаем. Следователи собрались изъять материалы проверки из полиции. Они изучат условия жизни и воспитания ребенка. Также выяснилось, что родители младенца — 35-летний житель Москвы и 27-летняя жительница Белгорода.
Ранее 15 августа отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина записал видео, на котором размахивал ребенком как игрушкой. Он опубликовал ролик в своем Instagram. На записи видно, что он держит младенца за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз. После этого он берет его другой рукой и начинает раскачивать из стороны в сторону, смотря в камеру. Когда младенец начинает хныкать, он подносит его к камере. На этом запись заканчивается.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , СКР , МВД , Сочи
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