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На горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОПа 

Говорит Москва 40 минут назад
На горе Куштау начались столкновения
Фото: wikipedia
На горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОПа. Сегодня там планировался флешмоб, организованный в защиту разработки горы «Башкирской содовой компании».
Telegram-канал @bashmedia
Очевидец рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в лагере находятся женщины и дети.

«Лагерь постоянный на горе, там дежурит около 50 человек. Это движение за сохранение горы».

По его словам, активистов бьют дубинками сотрудники ЧОП. Применяется спецтехника и газовые баллончики. По данным местных СМИ, к полудню по уфимскому времени к шихану подъехали сотрудники ОМОН.
В августе прошлого года Башкирская сырьевая компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Общественные деятели и учёные просили главу республики Радия Хабирова отменить решение, но он заявил, что «никто не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей». Активисты утверждают, что работы повлияют на экологию.
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Происшествия , АО "Каустик" , Радиостанция "Говорит Москва"
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