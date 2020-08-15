На горе Куштау начались столкновения экоактивистов с сотрудниками ЧОПа. Сегодня там планировался флешмоб, организованный в защиту разработки горы « Башкирской содовой компании ».

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Очевидец рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в лагере находятся женщины и дети.

«Лагерь постоянный на горе, там дежурит около 50 человек. Это движение за сохранение горы».

По его словам, активистов бьют дубинками сотрудники ЧОП. Применяется спецтехника и газовые баллончики. По данным местных СМИ, к полудню по уфимскому времени к шихану подъехали сотрудники ОМОН.

В августе прошлого года Башкирская сырьевая компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Общественные деятели и учёные просили главу республики Радия Хабирова отменить решение, но он заявил, что «никто не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей». Активисты утверждают, что работы повлияют на экологию.