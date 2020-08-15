Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Брата «афериста века» Мэдоффа выпустили на свободу в США 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Брата «афериста века» выпустили на свободу
Фото: Газета.Ru
Брата известного американского афериста Бернарда Мэдоффа — Питера Мэдоффа выпустили на свободы из тюрьмы в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на федеральное бюро тюрем.
По данным официального представителя ведомства Скотта Тейлора, в четверг, 13 августа, 74-летнего Мэдофф освободили из-под домашнего ареста, на который он был переведен в ноябре 2019 года. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами.
В декабре 2012 года американский суд назначил в качестве наказания Питеру Мэдоффу 10 лет тюрьмы. До этого он признал свою вину в причастности к финансовым махинациям, совершенным в период, когда он являлся главой отдела внутреннего контроля в одной из принадлежавших его брату компаний.
"Аферист века" Бернард Мэдофф в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы за то, что он обманывал инвесторов и регуляторов в течение 20 лет.
Видео дня. Белоруссия вернула задержанных россиян «из ЧВК» в Москву
Газета.Ru: последние новости
Тела двух человек обнаружены при ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье Тела двух человек обнаружены при ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье В Москве от коронавируса вылечили еще 1350 человек В Москве от коронавируса вылечили еще 1350 человек Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой Глызин указал виновного в смерти Легкоступовой
Происшествия , Бернард Мэдофф , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Названы два варианта развития событий в Белоруссии
Названы два варианта развития событий в Белоруссии
Раскрыты новые данные по COVID-19 в РФ
Раскрыты новые данные по COVID-19 в РФ
Решение Минска по «бойцам РФ» разозлило Зеленского
Решение Минска по «бойцам РФ» разозлило Зеленского
Видео
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
00:41
Дикий кабан выплыл из моря и попал на видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Слова Лукашенко возмутили Украину
00:50
Слова Лукашенко возмутили Украину
В мире СНГ
Адвокат высказался после признания вины Ефремовым
00:55
Адвокат высказался после признания вины Ефремовым
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение