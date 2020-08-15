Брата «афериста века» выпустили на свободу

Брата известного американского афериста Бернарда Мэдоффа — Питера Мэдоффа выпустили на свободы из тюрьмы в США . Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на федеральное бюро тюрем.

По данным официального представителя ведомства Скотта Тейлора, в четверг, 13 августа, 74-летнего Мэдофф освободили из-под домашнего ареста, на который он был переведен в ноябре 2019 года. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами.

В декабре 2012 года американский суд назначил в качестве наказания Питеру Мэдоффу 10 лет тюрьмы. До этого он признал свою вину в причастности к финансовым махинациям, совершенным в период, когда он являлся главой отдела внутреннего контроля в одной из принадлежавших его брату компаний.

"Аферист века" Бернард Мэдофф в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы за то, что он обманывал инвесторов и регуляторов в течение 20 лет.