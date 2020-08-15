При взрыве в Бейруте погибли два канадца

Два гражданина Канады погибли во время взрыва в Бейруте . Об этом в пятницу говорится в распространенном в пятницу заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо

"Сегодня (14 августа — прим. ТАСС) я присоединяюсь к канадцам, которые оплакивают гибель двух граждан Канады во время взрыва в Бейруте", — сказал он.

Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших. По данным телеканала CBC, одной из погибших является трехлетняя девочка.

Премьер-министр также сообщил об отправке специальной группы госслужащих в Ливан для обеспечения на месте необходимой помощи канадским гражданам. Кроме того, он заявил, что гражданам Ливана, которые временно находятся в Канаде, будет разрешено продлить их пребывание в стране, если из-за взрыва они не могут вернуться домой.

Ранее Трюдо сообщил, что Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены около 4 тысяч домов в историческом центре города, более 300 тыс. человек остались без крова. По последним данным, погибло 178 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Губернатор Бейрута Марон Аббуд ранее сообщил ТАСС, что на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд долларов.