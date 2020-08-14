В порту Петербурга изъяли 25 кг кокаина

Полиция обнаружила на крупнотоннажном судне в порту Санкт-Петербурга более 25 кг кокаина, прибывшего из Бельгии , сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк

"Наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт", — заявила Волк.

По ее словам, наркотик обнаружили во время досмотра большегрузных автомобилей — он был спрятан в кабине одного из них.

Оперативная информация о возможном нахождении нелегального груза поступила от правоохранителей Бельгии, отметила Волк.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.