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Полиция в порту Петербурга изъяла 25 кг кокаина из Бельгии 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
В порту Петербурга изъяли 25 кг кокаина
Фото: РИА Новости
Полиция обнаружила на крупнотоннажном судне в порту Санкт-Петербурга более 25 кг кокаина, прибывшего из Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

"Наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт", — заявила Волк.

По ее словам, наркотик обнаружили во время досмотра большегрузных автомобилей — он был спрятан в кабине одного из них.
Оперативная информация о возможном нахождении нелегального груза поступила от правоохранителей Бельгии, отметила Волк.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Санкт-Петербург
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