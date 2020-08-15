Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Обвиняемого в нападении на посольство России избили на границе с Крымом 

РИА Новости и ещё 6 21 минуту назад
Украинского националиста избили на границе с Крымом
Фото: РИА Новости
В Херсонской области во время отдыха избили украинского националиста Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. О случившемся сам Кошевенко рассказал в своем Facebook.
По словам радикала, он отдыхал в курортном городе Геническ на границе с Крымом вместе со своим братом Русланом.

"В городе почти нигде нет украинской символики, только на продажу или в некоторых автомобилях", — посетовал он.

Кошовенко заявил, что ему, "красавчику с чубом на голове", разговаривающему на "родном соловьином", пришлось ловить взгляды, "словно ты какой-то враг, чужак в родной стране".
Националист предположил, что это, а также "ненависть молодых людей ко всему проукраинскому, к Украине", стало причиной нападения на него местной молодежи.

"Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения", — заявил Кошовенко.

Он также выразил сожаление из-за того, что не увидел в городе "ни одного офиса" украинских националистических организаций.
Нападение по российское посольство в Киеве в 2016 году
В сентябре 2019 года российские следователи заочно предъявили обвинение Кошовенко в нападении на посольство России в Киеве, произошедшем в марте 2016 года. Националисту заочно вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В октябре 2019 года радикал разместил в Facebook запись с комментарием на предъявленное обвинение, где похвастался тем, что стал "врагом России". Как отметили в СК, из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался "грубо нарушен", а российскому имуществу причинен "значительный материальный ущерб". Кроме того, в 2018 году, по данным СМИ, радикалы, среди которых был Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.
Последние новости
Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Тихановская выступила с новым обращением Тихановская выступила с новым обращением В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Комментарии
Происшествия , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной
Лукашенко сделал выбор между Россией и Украиной
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Ефремова уличили в страшном обмане
Ефремова уличили в страшном обмане
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены с помощью камеры…
Муж тайно подглядывал за голой подругой жены с помощью камеры…
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия Новости Москвы
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение