Украинского националиста избили на границе с Крымом

В Херсонской области во время отдыха избили украинского националиста Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство России Киеве в марте 2016 года. О случившемся сам Кошевенко рассказал в своем Facebook.

По словам радикала, он отдыхал в курортном городе Геническ на границе с Крымом вместе со своим братом Русланом.

"В городе почти нигде нет украинской символики, только на продажу или в некоторых автомобилях", — посетовал он.

Кошовенко заявил, что ему, "красавчику с чубом на голове", разговаривающему на "родном соловьином", пришлось ловить взгляды, "словно ты какой-то враг, чужак в родной стране".

Националист предположил, что это, а также "ненависть молодых людей ко всему проукраинскому, к Украине", стало причиной нападения на него местной молодежи.

"Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения", — заявил Кошовенко.

Он также выразил сожаление из-за того, что не увидел в городе "ни одного офиса" украинских националистических организаций.

Нападение по российское посольство в Киеве в 2016 году

В сентябре 2019 года российские следователи заочно предъявили обвинение Кошовенко в нападении на посольство России в Киеве, произошедшем в марте 2016 года. Националисту заочно вменяется статья "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В октябре 2019 года радикал разместил в Facebook запись с комментарием на предъявленное обвинение, где похвастался тем, что стал "врагом России". Как отметили в СК, из-за Кошовенко и других погромщиков порядок работы посольства оказался "грубо нарушен", а российскому имуществу причинен "значительный материальный ущерб". Кроме того, в 2018 году, по данным СМИ, радикалы, среди которых был Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, напали на сотрудников и демонстративно сожгли флаг России.