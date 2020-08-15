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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом 

ТАСС и ещё 8 35 минут назад
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 656 человек с коронавирусом. На 15 августа в Москве зафиксирована почти 251,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 196,1 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились более 21,1 млн человек, свыше 764 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 917 884 случая заражения, выздоровели 729 411 человек, умерли 15 617. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Происшествия , Правительство РФ , Москва
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