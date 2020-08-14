Разложил по пакетам: москвич зарезал жену при ребенке 

Москве по обвинению в жестоком убийстве жены задержан местный житель — мужчина признался следователям, что зарезал и расчленил супругу в ходе бытового конфликта. Отдельные части ее тела он уже успел вынести на улицу, в то время как тело, упакованное в пакеты для мусора, продолжало гнить в одной из комнат. Все это время в квартире также находился шестилетний ребенок погибшей.

Московские следователи задержали 48-летнего жителя столицы по подозрению в жестоком убийстве супруги. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК.

Согласно фабуле следствия, задержанный расправился с супругой в период с 7 по 10 августа текущего года. После этого ее останки, упакованные в пакеты, несколько дней хранились в квартире. В результате на трупный запах обратили внимание соседи, которые и вызвали наряд полиции.

«Дверь вскрыли. А там — останки женского тела. Фрагменты тела были разложены в черных пакетах для мусора. В квартире находился мужчина. Он сказал, что это тело его 40-летней жены, — рассказывал kp.ru источник в правоохранительных органах. — В пакетах не обнаружили рук и ног. Вероятно, их ранее уже вынесли на улицу».

После этого супруг убитой был задержан. Как сообщают сами следователи, в ходе допросов он полностью признал свою вину, после чего ему было предъявлено обвинение в убийстве. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В пятницу следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Для проверки его психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили в СК.

По словам самого мужчины, в семье возник конфликт на почве проблем во взаимоотношениях. Однако мирно решить проблему им не удалось — в разгар ссоры мужчина схватил нож и нанес жене ранение, от которого она скончалась на месте.

«После этого с целью сокрытия совершенного преступления мужчина вынес части тел женщины из квартиры», — уточняют следователи. Часть пакетов при этом осталась в одной комнат.

Как выяснилось позже, во время всех вышеописанных событий в квартире находился шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

«По словам ребенка, он не знал, куда делась мама, он ничего не видел», — сообщал источник kp.ru.

Мальчик уже в больнице, с ним работают психологи, рядом находится сотрудник соцзащиты. «Ребенок легко идет на контакт. В больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи», — сообщил ТАСС представитель департамента.

Судьба ребенка будет решаться уже после его выписки из больницы. Работники соцслужб предполагают, что его заберут близкие родственники, которые будут готовы взять на себя опеку.

«Если же никто из родных у ребенка не сможет сделать это, мальчика направят в центр содействия семейного воспитания. Здесь ему будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, а сотрудники опеки займутся поиском новой семьи для мальчика», — пояснил собеседник агентства.

В департаменте также рассказали, что ранее были знакомы с семьей, так как она пользовалась социальной помощью. В частности маме мальчика помогали с поиском работы. При этом никаких признаков того, что кому-то из членов семьи может угрожать опасность замечено не было. Наоборот, родители всячески старались сотрудничать и сохранить семью.

В то же время родственники задержанного придерживаются иной версии. Так, по словам его родственницы, глава семьи довольно часто проявлял агрессию. Два года назад он даже получил условный срок за то, что поднял руку на своего отца. После этого пожилой мужчина оказался в интернате для психически нездоровых людей.

«Он по жизни был агрессивным в бытовом плане, а женщин вообще никогда не считал за людей. Он инвалид, но здоровый мужик — корову завалит, если надо», — рассказала женщина телеканалу «360».

С будущей женой мужчина познакомился в Краснодарском крае, а потом перевез ее в Москву, где у них родился сын. Женщина заявила, что давно не видела родственника и его семью.

«Мы вместе не живем, мало общаемся. Восемь лет практически не общались. Живем отдельно и далеко, — отметила она, подчеркнув, что до сих пор не может поверить в случившееся. — Это ужас. Пытаемся привести свою нервную систему в порядок».