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Около 10 ТЦ «заминированы» неизвестными в Москве 

ТАСС и ещё 1 55 минут назад
Около 10 ТЦ «заминированы» неизвестными в Москве
Фото: РИА Новости
Специалисты проверяют информацию о якобы заложенных взрывных устройствах в 10 торговых центрах Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах в примерно 10 торговых центрах по всей Москве. Специалисты обследуют здания", — сказал собеседник агентства.

Накануне сотрудники правоохранительных органов проверили в Москве и области более 3 тыс. объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. В Подмосковье проверкам подверглись более 1 700 объектов, среди них более 900 магазинов "Магнит", свыше 800 отделений почты, а также аэропорты Жуковский и Шереметьево. В Москве было "заминировано" около 2 тыс. объектов, среди них магазины торговой сети "Магнит", ряд офисов Сбербанка, железнодорожные вокзалы и 14 судов. Все сообщения оказались ложными.
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.
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Происшествия , ФСБ , Почта России , "Магнит" , Сбербанк России , Аэропорт Шереметьево , МВД , Москва
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