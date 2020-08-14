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Арестован мужчина, расчленивший жену на юге Москвы 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Арестован мужчина, расчленивший жену в Москве
Фото: РИА Новости
Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве жены на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Фидан Гасанову.

"Обвиняемому Изову Михаилу Борисовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 октября 2020 года", — сообщила она.

Уточняется, что в квартире жилого дома на Ореховом бульваре между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес жене ножевое ранение в область груди. Потерпевшая скончалась на месте. Для сокрытия преступления обвиняемый вынес части тел женщины из квартиры. Изов полностью признал свою вину в ходе допроса. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".
Ранее расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на юге Москвы. Останки были сокрыты в пакеты. По информации СМИ, в квартире также находился шестилетний сын пары. В департаменте труда и социальной защиты населения уточнили, что с мальчиком работают психологи.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , АГН "Москва" , Москва
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