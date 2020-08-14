Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Жара в Токио привела к гибели 14 человек 

Lenta.ru и ещё 3 55 минут назад
Жара в Токио привела к гибели 14 человек
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Два дня сильной жары в японском Токио привели к гибели 14 человек. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Teller report.
По данным Тойскийского института медицинской экспертизы, все смерти приходятся на 11 и 12 августа. 13 из 14 погибших были обнаружены дома, то есть не подвергались воздействию прямых солнечных людей. У восьми из них при этом был включен кондиционер. Отмечается, что среди погибших люди в возрасте от 50 до 90 лет.
За две недели установившейся в столице Японии жаркой погоды по связанным с ней причинам скончались 26 человек. Каждый день температура поднимается до 35 градусов по Цельсию, а порой и выше — до 37.
В сентябре 2019 года французские ученые подсчитали, что за первые два месяца лета того года из-за аномальной жары умерли более 1,4 тысячи французов. Государство предвидело жаркую погоду, и поэтому число погибших удалось сократить в сравнении с прошлыми случаями такого жаркого лета.
Последние новости
Вероятного вице-президента США посчитали кошмаром Трампа Вероятного вице-президента США посчитали кошмаром Трампа Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестах Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах
Комментарии
Происшествия , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение