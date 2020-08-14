Жара в Токио привела к гибели 14 человек 

Два дня сильной жары в японском Токио привели к гибели 14 человек. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Teller report.

По данным Тойскийского института медицинской экспертизы, все смерти приходятся на 11 и 12 августа. 13 из 14 погибших были обнаружены дома, то есть не подвергались воздействию прямых солнечных людей. У восьми из них при этом был включен кондиционер. Отмечается, что среди погибших люди в возрасте от 50 до 90 лет.

За две недели установившейся в столице Японии жаркой погоды по связанным с ней причинам скончались 26 человек. Каждый день температура поднимается до 35 градусов по Цельсию, а порой и выше — до 37.

В сентябре 2019 года французские ученые подсчитали, что за первые два месяца лета того года из-за аномальной жары умерли более 1,4 тысячи французов. Государство предвидело жаркую погоду, и поэтому число погибших удалось сократить в сравнении с прошлыми случаями такого жаркого лета.