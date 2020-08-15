Стало известно, когда Ефремова могут доставить в суд 

Актера Михаила Ефремова которого госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт, выписали из Боткинской больницы.
И теперь он, по-видимому, сможет принять участие в очередном заседании суда во вторник.
Об этом рассказал журналистам его адвокат Эльман Пашаев.
«Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья. Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее», — сообщил Эльман Пашаев РИА Новости.
Как ранее писал«Рамблер», в день суда Ефремов себя неважно чувствовал, и на суде ему стало совсем плохо. Актера увезли на скорой, врачи подозревали у него инсульт.