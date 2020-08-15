Стало известно, когда Ефремова могут доставить в суд 

«Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья. Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее», — сообщил Эльман Пашаев РИА Новости.