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Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске 

Вадим Дроздов 26 минут назад
В городе Ачинск в Красноярской области на местном глиноземном комбинате произошло возгорание ТЭЦ. Огонь распространился на площади в 280 квадратных метров. К счастью, пламя удалось быстро локализовать и потушить. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении пожара принимало участие 27 человек и 7 единиц спецтехники. Очевидцы горящей ТЭЦ выкладывали ролики с пожаром в социальные сети.
Ачинский глиноземный комбинат входит в состав объединенной компании "РУСАЛ". Представители алюминиевой компании заявили, что пожар никак не повлияет на производственные процессы комбината и не создаст никаких проблем для электро— и водоснабжения города.
Происшествия , Видео , Русал , Ачинск , Красноярский Край
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