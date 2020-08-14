Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске 

В городе Ачинск в Красноярской области на местном глиноземном комбинате произошло возгорание ТЭЦ. Огонь распространился на площади в 280 квадратных метров. К счастью, пламя удалось быстро локализовать и потушить. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении пожара принимало участие 27 человек и 7 единиц спецтехники. Очевидцы горящей ТЭЦ выкладывали ролики с пожаром в социальные сети.
Ачинский глиноземный комбинат входит в состав объединенной компании "РУСАЛ". Представители алюминиевой компании заявили, что пожар никак не повлияет на производственные процессы комбината и не создаст никаких проблем для электро— и водоснабжения города.