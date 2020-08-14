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Белоруссия в огне. Главное

Выпущенная из минского изолятора девушка рассказала о побоях и угрозе изнасилования 

Vse42.ru 3 часа назад
В Сети распространилось видео, на котором задержанная силовиками девушка рассказывает о пережитом в изоляторе.
В социальных сетях распространилось видео из Белоруссии, на котором девушка, выпущенная из минского изолятора временного содержания (ИВС) рассказывает о том, что ей пришлось пережить за время своего пребывания в руках правоохранителей.
По словам девушки, сказать о количестве содержащихся там женщин сложно, поскольку кого-то постоянно уводили, а кого-то приводили. Все это время задержанные были отвернуты к стене с руками за спиной и при этом стояли на коленях.
Однако пострадавшая рассказала, что ситуация в РУВД была еще серьезнее. Она отметила, что десять сотрудников ОМОНа избивали ее дубинками, оскорбляли, снимали штаны, угрожали смертью и изнасилованием.
Помимо этого, девушка передала слова силовиков, которые назвали народ "тупым быдлом", а также рассказали, сколько им платят. Вместе с тем, по словам задержанной, ей приписывали различные преступления и обещали десять лет заключения, называя "террористкой".
Напомним, ранее стало известно об освобождении всех задержанных участниках протестов из минского изолятора.
Больше информации о событиях в Белоруссии смотрите в нашей специальной теме.
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Происшествия , Видео , В мире , Белоруссия в огне , МВД
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