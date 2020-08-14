Сотрудники индонезийской авиакомпании Citilink сняли с самолета неизвестного, который незаконно проник в салон лайнера и буйно себя вел. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Twitter.

Man is removed from a Citilink ATR after illegally entering the aircraft at Raden Intan II Airport in Indonesia. https://t.co/9aYW3U73UM pic.twitter.com/yVn4OD7hJn— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) August 12, 2020 На кадрах видно, как, предположительно, члены летного состава вместе с полицейскими буквально вышвыривают мужчину из воздушного судна, бросают его на асфальт, а затем тащат по земле.

Как уточняет портал SuaraJatim.idi, инцидент произошел в международном аэропорту Раден Интан II в городе Бандар-Лампунг. Буянивший был задержан, медикам предстоит оценить его психическое состояние.

Представители перевозчика, в свою очередь, подчеркнули, что мужчина не являлся пассажиром рейса.

23 марта сообщалось, что пилот самолета индийской авиакомпании AirAsia India испугался пассажира с подозрением на коронавирус и выпрыгнул из кабины. На борту воздушного судна началась паника после того, как появилась информация о зараженном COVID-19 путешественнике, сидящем в первом ряду кресел лайнера.