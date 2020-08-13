Фигурант дела Фургала пожаловался ОНК на избиение 

Один из фигурантов дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение. Об этом ТАСС сообщила в четверг член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Карепова.

"Карепов говорит, что его избили вчера. Его возили в НИИ им. Склифосовского на освидетельствование, травмы дополнительно зафиксировали в СИЗО", — сказала она.

Меркачева сообщила, что члены ОНК также зафиксировали побои — гематомы на виске, плече, руке.

"Карепов говорит, что на спине тоже гематомы", — добавила она.

Правозащитник сообщила, что сотрудники СИЗО также подтверждают факт избиения Карепова, но не говорят, как и при каких обстоятельствах это произошло.

"Карепов утверждает, что его избили не сотрудники СИЗО, а конвоиры. Это очень странно, я в такое не особо верю. Если везти к следователю избитого человека, увидят адвокаты. Я также не знаю, мог ли он нанести сам себе травмы", — сказала правозащитник, уточнив, что он содержится не в одиночной камере.

Карепов — один из четырех фигурантов дела Фургала об убийствах предпринимателей.