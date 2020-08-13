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Белоруссия в огне. Главное

В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста 

РИА Новости 1 час назад
В Москве у посольства Белоруссии задержан протестующий
Фото: РИА Новости
Один человек задержан в Москве в ходе акции у белорусского посольства, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов доставили его в автозак. Как сообщили корреспонденту остальные участники акции, они не знают, доставлен ли он куда-либо или остается в автозаке. Несколько человек были задержаны сотрудниками полиции, с ними была проведена профилактическая беседа, после которой их отпустили, они продолжают находиться в районе белорусского посольства на пересечении улицы Маросейка, Старосадского и Армянского переулков. У одного из участников акции после проведения беседы сотрудниками ОМОНа был изъят плакат с именем погибшего накануне в Минске.
Тем временем люди продолжают собираться у здания белорусской дипмиссии, где в течение предыдущих трех дней проходили несанкционированные акции протеста против итогов выбора президента.
Сотрудники полиции перекрыли часть движения по улице Маросейка, между Старосадским переулком и зданием ФСКН, где ранее лежали цветы.
На данный момент в районе дипмиссии находится порядка 100 человек, которые никуда не уходят.
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Происшествия , СНГ , Белоруссия в огне , ФСКН , МВД , РИА Новости , Москва
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